Napoli, Manna: "Panchina per Lucca? Qui per crescere"

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita tra gli azzurri e il Pisa. Al direttore sportivo è stato chiesto di Lorenzo Lucca, acquistato in estate per 35 milioni di euro e spesso lasciato in panchina a discapito di Rasmus Hojlund: "Lui è stato acquistato per lavorare insieme a Lukaku, per crescere. Lo scorso anno ha fatto 14 gol con l'Udinese: passare dalla squadra bianconera a questa squadra non è semplice. Noi confidiamo nelle sue qualità, ha le caratteristiche che cercavamo: ora, con Hojlund, lui deve essere tranquillo, bisogna dare tempo e seguire le richieste del gruppo. Noi non abbiamo ansia e siamo positivi, così come deve essere lui".