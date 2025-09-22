L'Inter pensa al rinnovo di Carlos Augusto

Carlos Augusto è sempre più protagonista con l'Inter. Il brasiliano sta scalando le gerarchie grazie a prestazioni sempre più convincenti. E quindi, secondo quanto riporta Matteo Moretto, i vertici nerazzurri starebbero valutando anche di premiare queste prestazioni di livello con un rinnovo (con relativo adeguamento) del contratto in scadenza nel 2028. Una mossa che potrebbe proteggere l'ex Monza anche da possibili assalti: in estate il nome del classe '99 era finito della shortlist dell'Atletico Madrid per il reparto esterni. Poi i Colchoneros hanno optato per Ruggeri, ma l'Inter sa che Carlos Augusto potrebbe finire presto nel mirino di altre big.