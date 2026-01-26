Real Madrid, già addio con Alexander-Arnold? Il terzino potrebbe tornare in Inghilterra

26 Gen 2026 - 21:20

Nelle ultime ore si stanno susseguendo diverse voci sul futuro di Trent Alexander-Arnold. Arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Liverpool, il terzino finora ha fatto fatica ad imporsi al Real Madrid e potrebbe clamorosamente fare ritorno in Inghilterra. Su di lui, infatti, ci sarebbe il Manchester City: il club di Guardiola starebbe valutando un prestito in questa sessione di mercato oppure l'acquisto a titolo definitivo in estate. 

