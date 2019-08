Non solo Pogba: il Real Madrid studia la strategia per piazzare il colpo Neymar. Ci sono anche i Blancos in corsa per l'attaccante brasiliano che spinge per lasciare il Psg e tornare al Barcellona. Ma la trattativa resta complicata. E proprio i blaugrana, scrive 'As', hanno tre certezze in questo momento: la prima e' che 'O Ney' non giocherà a Parigi nella prossima stagione perché ormai la rottura tra giocatore e club è insanabile; la seconda è che il Psg non intende venderlo al Barça per le tensioni tra i due club; la terza, la più importante, è che il Real è pronto a inserirsi nel momento decisivo e fare lo sgambetto ai rivali catalani. Operazione che, beninteso, avrebbe il beneplacito del Psg.