Ranieri: "Mercato gennaio? Vogliamo portare giocatori da Roma, non sarà facile"

"Noi vogliamo portare a Roma giocatori da Roma, non sarà facile. Già è difficile nel mercato estivo, in quello invernale è ancora più difficile. Andiamo a cercare ragazzi che possano darci una mano e che siano anche il futuro della Roma. Cerchiamo di fare il meglio della Roma per far sì che riprenda il suo cammino e si avvicini il più possibile ad alti livelli". Lo ha detto il tecnico giallorosso Claudio Ranieri in conferenza stampa in vista della sfida casalinga di campionato in programma domenica contro il Parma.