Sterling saluta il Chelsea. Occasione a parametro zero anche per la Serie A?

28 Gen 2026 - 19:47

Raheem Sterling è ufficialmente un giocatore svincolato. L'esterno inglese, 32 anni, ha infatti salutato i Blues dopo la risoluzione del contratto. Addio al club londinese che arriva tre anni e mezzo dopo il suo arrivo, quando nel 2022 aveva salutato il Manchester City. Nel mezzo, anche una parentesi in prestito all'Arsenal. 

Sterling è quindi pronto a una nuova avventura. Nelle scorse settimane, si era parlato anche di un possibile interesse dalla Serie A, in particolare da Roma e Napoli

mercato
chelsea
raheem sterling

