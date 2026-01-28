Sterling saluta il Chelsea. Occasione a parametro zero anche per la Serie A?
Raheem Sterling è ufficialmente un giocatore svincolato. L'esterno inglese, 32 anni, ha infatti salutato i Blues dopo la risoluzione del contratto. Addio al club londinese che arriva tre anni e mezzo dopo il suo arrivo, quando nel 2022 aveva salutato il Manchester City. Nel mezzo, anche una parentesi in prestito all'Arsenal.
Sterling è quindi pronto a una nuova avventura. Nelle scorse settimane, si era parlato anche di un possibile interesse dalla Serie A, in particolare da Roma e Napoli.