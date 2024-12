Rabiot chiama Pogba al Marsiglia: "Ti accogliamo con piacere"

Continua il corteggiamento dell'Olympique Marsiglia per Paul Pogba. A "chiamare" il centrocampista della Juventus in Francia è Adrien Rabiot che, dopo la sfida vinta con il Saint-Etienne, ai microfoni di DAZN si è espresso così: "Mi piacerebbe giocare con Paul (Pogba). Abbiamo avuto la possibilità di conoscerci rapidamente alla Juventus, ma non abbiamo avuto molte opportunità di giocare insieme perché ha avuto diversi problemi fisici. Lo invitiamo a venire a giocare all'OM. Quello che stiamo mettendo in piedi è davvero molto importante. C'è una vera prospettiva, è tutto molto professionale, dai giocatori all'allenatore, passando per la dirigenza. C'è davvero ambizione. Se vuole venire, lo accogliamo con grande piacere".