Mercato

Potenza, il ds Di Bari: "Massima fiducia in De Giorgio"

14 Nov 2025 - 18:37

"Massima fiducia in Pietro De Giorgio, e massima responsabilizzazione anche per i calciatori. Ogni partita sarà uno step di crescita, mettendosi in discussione tutti": è questo uno dei passaggi fondamentali del nuovo direttore sportivo del Potenza (serie C, girone C), Giuseppe Di Bari, che è stato presentato stamani a Potenza, dall'ad del club lucano, Nicola Macchia. Dopo la rescissione contrattuale con il precedente direttore sportivo, Enzo De Vito, e dopo la messa in discussione dello staff tecnico da parte della società, Di Bari ha avuto carta bianca per assumere le prime decisioni e una di queste è stata la conferma dell'allenatore di un Potenza in crisi di risultati (cinque punti nelle ultime sei partite). "Sono per un calcio propositivo ed offensivo, venendo dalla scuola-Zeman - ha aggiunto - ho visto sia quest'anno che l'anno scorso buone cose sulle quali si può lavorare e migliorare, per cui la posizione dell'allenatore non è in discussione. "Questa piazza mi è sempre piaciuta - ha continuato- ho delle idee e dei pensieri che andranno sviluppati nel tempo. Guardando a quanto fatto, ci sono punti positivi, la squadra è buona. Mentre le criticità riguardano principalmente i gol che stanno mancando. Faremo tutte le valutazioni del caso. Obiettivi? Ragioniamo gara per gara, in questo momento non voglio mettere pressioni. C'è solo bisogno di ricaricare la squadra e l'ambiente e anche l'allenatore. Interverremo principalmente dal punto di vista mentale ed in questo momento l'unico obiettivo è la cultura del lavoro". 

