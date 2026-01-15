Passo indietro Joao Pedro: "Ringrazio il Pisa, ma resto in Messico"

© Getty Images
Il Pisa dovrà guardare in altre direzioni per l'innesto in attacco. In serata, è infatti saltato definitivamente il trasferimento di Joao Pedro dai messicani del San Luis.
L'ex attaccante del Cagliari ha infatti optato per un clamoroso dietrofront proprio sul traguardo d'arrivo che lo avrebbe portato alla corte di Alberto Gilardino. Nonostante i documenti già firmati e anche il volo programmato per il ritorno in Italia, Joao Pedro ha infatti deciso di fare un passo indietro.
Nelle ultime ore, anche lo stesso Cagliari si era fatto vivo per sondare la possibilità di un ritorno in Sardegna. Il Pisa non ha aspettato oltre e ha chiuso la porta all'arrivo dell'italobrasiliano, che nel frattempo ha confermato sul proprio profilo Instagram la volontà di restare in Messico.
Queste le sue parole sui social: "Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati. In questo momento però sono felice qui ed é una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà".