Paqueta sul trasferimento al City sfumato: "Momento duro"

Nell'estate 2023 il trasferimento che avrebbe potuto cambiargli la carriera saltato a pochi metri dal traguardo. Lucas Paquetá era a un passo dal Man City ma il suo trasferimento è sfumato a causa del caso scommesse: "Stavo per firmare con il City la settimana in cui ho ricevuto la lettera dalla Federazione. Sarebbe stato un grande passo avanti nella mia carriera. Psicologicamente l'ho sofferto tantissimo, è stato difficile per me riprendermi. Ho avuto anche supporto psicologico per affrontare tutto questo, che è stata opera di Dio. Poter condividere un po' del mio incontro con Lui, essere una testimonianza di fede e resilienza, questo è ciò che porto con me da tutto questo. Quella è stata la mia vittoria".