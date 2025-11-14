Logo SportMediaset

Mercato

Paqueta sul trasferimento al City sfumato: "Momento duro"

14 Nov 2025 - 21:47

Nell'estate 2023 il trasferimento che avrebbe potuto cambiargli la carriera saltato a pochi metri dal traguardo. Lucas Paquetá era a un passo dal Man City ma il suo trasferimento è sfumato a causa del caso scommesse: "Stavo per firmare con il City la settimana in cui ho ricevuto la lettera dalla Federazione. Sarebbe stato un grande passo avanti nella mia carriera. Psicologicamente l'ho sofferto tantissimo, è stato difficile per me riprendermi. Ho avuto anche supporto psicologico per affrontare tutto questo, che è stata opera di Dio. Poter condividere un po' del mio incontro con Lui, essere una testimonianza di fede e resilienza, questo è ciò che porto con me da tutto questo. Quella è stata la mia vittoria".

L'ex Milan ora si è lasciato alle spalle lo scandalo e continua a fare le fortune del West Ham: "Sono felice. Quella paura è alle spalle. Mi avevano detto che sarebbe stata una cosa veloce, da tre mesi al massimo. Alla fine è durata due anni. Ma sono riuscito a dimostrare la mia innocenza, a vincere questa causa e a tornae a fare ciò che amo normalmente".

