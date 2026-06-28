Pablo Paz: "Scelta difficile, ma Nico voleva restare ancora a Como"

In un'intervista concessa a Diretta Flashcore, Pablo Paz ha raccontato gli ultimi giorni di mercato che hanno visto protagonista suo figlio. Queste le parole dell'ex calciatore argentino: "La volontà di Nico era proprio quella di restare un altro anno a Como. È stata una scelta difficile perché il Real Madrid lo voleva fortemente, ma anche i Blancos hanno ritenuto che un'altra stagione in Italia, con la possibilità di giocare anche la Champions League, sarebbe stata la soluzione migliore per la sua crescita". Paz senior ha aggiunto: "Se verrà esercitata la clausola di recompra, potrà tornare a Madrid in futuro. Intanto lui è felice perché a Como si trova benissimo e si sente molto apprezzato".