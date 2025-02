Okafor occasione last minute per Atalanta e Napoli. Nerazzurri anche su Lucca

Tornato alla base dopo la fallita cessione al Lipsia ma sempre con la valigia pronta, Noah Okafor potrebbe diventare un'occasione last minute per Atalanta e Napoli. I due club, infatti, hanno fatto, per motivi diversi, un sondaggio per l'attaccante svizzero. In particolare i nerazzurri lo tenevano in stand by da un paio di giorni in attesa di conoscere le condizioni di Scamacca, costretto purtroppo a un lungo stop. Okafor potrebbe quindi diventarne il sostituto, anche se, per la verità, la Dea preferirebbe per ruolo e struttura fisica Lorenzo Lucca, per il quale l'Udinese chiede però parecchio.