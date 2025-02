Napoli: sfuma Saint Maximin. Fumata nera per Comuzzo, se ne riparla in estate

"Saint Maximin? È una cosa un po' complicata, ci stiamo lavorando", ha ammesso il ds del Napoli Giovanni Manna prima della sfida dell'Olimpico contro la Roma. "Vediamo quello che succede", ha aggiunto. Alla fine troppo complicata la strada per regalare ad Antonio Conte l'esterno francese classe 1997, di proprietà dell'Al-Ahli che gioca in prestito al Fenerbahce, come sostituto di Kvaratskhelia prima del gong della chiusura della sessione invernale del mercato. Ed è stata proprio la 'doppia' trattativa a rendere difficile l'operazione: prima il sorgere di problemi nella definizione dei documenti con l’Al-Ahli poi la richiesta da parte dei turchi di un indennizzo per lasciar partire un giocatore cui ha già pagato sei mesi di stipendio. Nonostante Saint Maximin viva già da separato in casa: Josè Mourinho non l'ha convocato per la gara di domenica in campionato contro il Rizespor, ha già salutato i compagni e si allena da solo. Il Napoli ha preferito alla fine virare su un altro obiettivo, Noah Okafor del Milan.