Quando chiude il mercato all'estero? Ecco chi può ancora comprare in Italia

Stasera, con orario fissato alle 23.59 per la Serie A, la Serie B e la Serie C, chiude il mercato invernale in Italia, ma non tutte le leghe hanno fissato la stessa deadline. Se i grandi paesi europei sono sostanzialmente allineati (Inghilterra e Spagna chiudono alla stessa ora, la Francia alle 23, la Germania alle 20), da altre parti il gong è fissato in altre date. Va ricordato che gli orari di chiusura sono riferiti all’acquisto (e deposito di contratti) dei calciatori e non alla loro cessione (per la quale vale l’orario di stop al mercato della lega alla quale appartiene la società acquirente), per cui dopo la mezzanotte i club italiani potranno comunque vendere giocatori ai club di quei paesi in cui la campagna trasferimenti è ancora aperta.

Le altre chiusure: Olanda e Portogallo chiudono il 4 febbraio, la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti l’11, il Brasile il 28, l'Australia il 12, la Serbia il 14, Croazia e Svizzera il 17, l'Ucraina addirittura l'11 marzo (aperto dal 27 gennaio), Canada e Stati Uniti il 23 aprile (aperto dal 31 gennaio). Sono invece già chiuse le trattative in Argentina, Qatar e Arabia Saudita.