Il Real Madrid vorrebbe portare nella capitale spagnola anche Ibrahima Konaté, difensore del Liverpool, in scadenza nel 2026 con i Reds. Lo riferisce il Daily Mail, che sottolinea come i Blancos stiano pensando di assicurarsi anche il centrale oltre ad Alexander-Arnold. Il 25enne francese è un profilo che piace al Real, pronto ad approfittare del mancato accordo tra le parti in merito al prolungamento.