Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Niente Milan per Kalimuendo: sul bomber due club di Premier

12 Ago 2025 - 22:25
© IPA

© IPA

Sabato, nell'amichevole del Rennes contro il Genoa finita 2-2, Arnaud Kalimuendo è rimasto in panchina per 90 minuti. Un chiaro segnale di mercato per il bomber francese che, prima del blitz per Hojlund, era stato accostato anche al Milan. La pista rossonera in queste settimane si è raffreddata mentre sono sempre più calde quelle che portano alla Premier League: il Rennes sta trattando la cessione del classe 2002 con Brentford e Newcastle. Il Brentford, secondo quanto riporta l'Equipe, starebbe guidando la corsa all'attaccante, sotto contratto fino al 2027, che ha già rifiutato un trasferimento al Leeds. Si tratterebbe di un cambiamento importante per il club bretone, dato che il nazionale Under 21 francese arriva da una stagione con 17 gol e 3 assist in 33 partite di Ligue 1.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Marco Verratti

Verratti e Retegui al top: la classifica dei giocatori italiani più pagati

Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

Donnarumma e gli addii al veleno: quando Gigio parte è sempre un caso

Davide Calabria

C'è una Nazionale degli svincolati: ecco gli affari azzurri a costo zero

Sancho conteso tra Juve, Inter e Roma: il punto sull'esterno

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:45
Milan, ufficiale: Thiaw al Newcastle
23:33
Donnarumma, l'agente: "Futuro? In Premier più opportunità"
23:30
Il Manchester City valuta Donnarumma
23:00
Zoff: "Donnarumma? Sorpreso. Non capisco cosa sia successo"
22:28
Girona, ufficiale l'arrivo di Witsel a zero