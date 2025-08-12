Niente Milan per Kalimuendo: sul bomber due club di Premier

Sabato, nell'amichevole del Rennes contro il Genoa finita 2-2, Arnaud Kalimuendo è rimasto in panchina per 90 minuti. Un chiaro segnale di mercato per il bomber francese che, prima del blitz per Hojlund, era stato accostato anche al Milan. La pista rossonera in queste settimane si è raffreddata mentre sono sempre più calde quelle che portano alla Premier League: il Rennes sta trattando la cessione del classe 2002 con Brentford e Newcastle. Il Brentford, secondo quanto riporta l'Equipe, starebbe guidando la corsa all'attaccante, sotto contratto fino al 2027, che ha già rifiutato un trasferimento al Leeds. Si tratterebbe di un cambiamento importante per il club bretone, dato che il nazionale Under 21 francese arriva da una stagione con 17 gol e 3 assist in 33 partite di Ligue 1.