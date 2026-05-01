Niente Iraklis per Mazzarri: l'ex Napoli era già in Grecia ma salta l'accordo

Nonostante il viaggio in Grecia a Salonicco, dove ieri era stato accolto con un mazzo di fiori, Walter Mazzarri non allenerà l'Iraklis. Quando l'accordo tra le parti sembrava ormai raggiunto, è arrivato lo stop. Le fonti elleniche si dividono tra un mancato accordo economico sull'ingaggio e la richiesta di rinforzi non avallata dalla dirigenza del club appena tornato in prima divisione dopo 9 anni. L'ultima esperienza di Mazzarri da allenatore risale al 2023/24 sulla panchina del Napoli.