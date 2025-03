Nico Paz ha dato il suo assenso a un trasferimento all'Inter ma il Real Madrid, che ha diritto di recompra per tre stagioni sull'argentino ceduto la scorsa estate al Como, ha altri piani: vorrebbe far scattare la clausola, ri-acquistarlo per 9 milioni. Il Como, dal canto suo, vorrebbe tenerlo. Lo scrive Nicolò Schira.