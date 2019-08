Il Barcellona dice no alla contro-proposta del Psg: interrotta la trattativa per Neymar

Ennesimo colpo di scena nella telenovela Neymar: il Barcellona (riporta il Mundo Deportivo) ha rifiutato la contro-proposta del Psg e la trattativa può dirsi a questo punto interrotta. Ora come ora, sostiene il quotidiano catalano, l'affare è anzi da considerarsi praticamente saltato, a meno di riaperture clamorose. Ma per capire cosa sia successo stamani e perché si sia arrivati a questo, occorre fare un riassunto delle ultime 24 ore.



Nell'incontro avvenuto a Montecarlo in occasione dei sorteggi di Champions, il presidente del Barcellona Bartomeu e il numero uno del Psg Al Khelaifi avevano raggiunto un accordo di massima che comprendeva oltre a un esborso cash di 130 milioni anche i cartellini di Rakitic, Dembelé e Tobido. Il mancato assenso dei tre calciatori al trasferimento a Parigi aveva però vanificato la stretta di mano tra i due. Da qui, allora, la controproposta dei parigini che in assenza di contropartite tecniche innalzava la quota cash a 220 mln. Stamattina dunque la riunione della Giunta Direttiva del Barcellona che ha dato però risposta negativa.

Una presa di posizione che a tre giorni dalla fine del mercato complica così notevolmente il ritorno di Neymar in Catalogna e che ha inevitabili ripercussioni anche su trattative a questa legate, come quella che avrebbe potuto portare Dybala al Psg proprio come sostituto del brasiliano. Mai dire mai nel calciomercato, è vero, ma il grado di difficoltà ora si è decisamente innalzato..