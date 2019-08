Neymar, il Psg dice no al Barcellona e inguaia la Juve: così Dybala non si muove

Un no che da Parigi arriva a Barcellona e risuona prepotentemente anche a Torino. Il Psg non ci sta, l'offerta del Barcellona per Neymar (100 mln più Dembelé e Semedo, con il primo oltretutto restio a lasciare la Spagna) non è congrua: a queste condizioni (ha riportato perentoriamente nella notte l'emittente transalpina Rmc) non ci sono le condizioni perché il ritorno del brasiliano in Catalogna vada in porto. Il tempo stringe e le possibilità diventano di conseguenza sempre meno. Per ora è così (sottolineiamo per ora visto che proprio oggi, complici i sorteggi di Champions, a Montecarlo potrebbe andare in scena un incontro tra il presidente blaugrana Bartomeu e il dt dei parigini Leonardo) ed è chiaro che la chiusura del Psg inguaia, come si diceva, anche la Juve perché se Neymar non si muove cade anche la possibilità che Dybala possa trasferirsi sotto la Torre Eiffel. Un gioco fatto di incastri milionari che adesso deve fare inevitabilmente i conti con la lancetta dell'orologio di un mercato che si avvia verso la chiusura. Nulla si può escludere a priori, ma se Barcellona e Psg non si accordano per Paratici viene meno un'altra via d'uscita dallo stallo-Dybala.