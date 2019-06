Rummenigge: "Il Bayern non riscatterà James Rodriguez". Napoli e Juve pronte all'assalto

04/06/2019

Ora è una certezza: James Rodriguez lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Il club campione di Germania non eserciterà infatti l'opzione di riscatto del suo cartellino dal Real Madrid per 42 milioni di euro. "Mi ha detto in privato che chiederà al club di non farlo - ha detto il Ceo dei bavaresi Karl Heinz Rummenigge a 'Sport Bild'. Musica per le orecchie d i Juve e Napoli , entrambe interessate all'attaccante.

"Vuole giocare, essere titolare e protagonista, un qualcosa che qui non può ottenere, e questo mi dispiace", ha aggiunto Rummenigge. James Rodriguez lascia dunque il Bayern dopo due stagioni - nell'ultima ha collezionato 'solo' 28 presenze tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania e realizzato sette gol - per fare ritorno al Real Madrid. Dove non è destinato a rimanere: non rientra nei piani di Zidane. Ed ecco che in questo scenario possono inserirsi Napoli e Juve. Ancelotti personalmente avrebbe già contattato l'agente dell'attaccante, il potentissimo Jorge Mendes: il tecnico del Napoli tornerebbe ad allenarlo volentieri dopo le esperienze insieme prima al Real e poi al Bayern. Ma sulle sue tracce ci sarebbero anche i bianconeri. Dalla Germania è rimbalzata nelle ultime ore la notizia che lo stesso Cristiano Ronaldo avrebbe contattato James Rodriguez per convincerlo a trasferirsi a Torino. Ci sarà da trattare con il Real Madrid, che valuta il colombiano intorno ai 60 milioni. "Preferisco Napoli o Torino? Non lo so, forse Medellín. Sono tranquillo, penso solo alla Nazionale. Poi si vedrà", ha detto il giocatore dal ritiro della Nazionale.