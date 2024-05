Psg su Kvaratskhelia, l'agente: "L'offerta c'è, ora tutto dipende da AdL"  

NAPOLI

Mamuka Jugeli: "Non c'è alcun interesse per Khvicha dall'Arabia Saudita"

© Getty Images Il futuro a Napoli di Khvicha Kvaratskhelia è ancora tutto da decidere. In attesa di certezze su chi guiderà la squadra la prossima stagione e delle sue indicazioni relative alle prossime mosse di mercato, l'agente del georgiano è uscito allo scoperto, smentendo da una parte un'indiscrezione e palesando invece dall'altra le attenzioni concrete di un club importante per il suo assistito. "L'interesse di un club dell'Arabia Saudita per Kvaratskhelia non è vero - ha dichiarato Mamuka Jugeli all'edizione georgiana de La Gazzetta dello Sport -. C'è invece l'interesse e l'offerta del PSG, tutto dipende dalla decisione del Napoli e del suo presidente".

Parole che non sono passate affatto inosservate a Castelvolturno, soprattutto in un momento così delicato come questo con Manna alle prese con gli ultimi dettagli della trattativa per convincere Antonio Conte ad accettare la sfida azzurra. Trattativa che non può non prendere in considerazione la rosa con cui l'ex ct dovrà lavorare e quindi anche con la possibile uscita di Kvara oltre a quella di Osimhen. Due cessioni molto importanti, che svuoterebbero il reparto offensivo e costringerebbero il club a cercare nuovi rinforzi di livello sul mercato.

Classe 2001, al momento l'esterno offensivo georgiano è legato al Napoli da un lungo contratto fino al 2027, ma l'affondo del Psg potrebbe rapidamente cambiare la situazione e le carte in tavola. Molto, se non tutto, dipenderà dalla portata dell'offerta parigina e dalla volontà di De Laurentiis di privarsi di un altro dei suoi gioielli dopo una stagione molto deludente.