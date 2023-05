Napoli, Osimhen avvistato in Germania: flirt col Bayern?

IL VIAGGIO

L'attaccante nigeriano si è recato a Berlino. La compagna, di Wolfsburg, potrebbe spingere per un avvicinamento alla famiglia con la figlia di 1 anno

Una foto di Victor Osimhen a Berlino ha fatto scattare l'allarme tra i tifosi del Napoli. L'attaccante campione d'Italia e capocannoniere in Serie A è stato avvistato a metà settimana nella capitale tedesca e in un momento in cui, in piena festa tricolore, le voci di mercato si rincorrono, non sono mancate quelle per l'attaccante nigeriano. Con Spalletti verso l'addio e Kim accostato con insistenza alla Premier League, la presenza di Osimhen in Germania ha fatto subito tornare in mente l'interesse passato del Bayern Monaco.

Questa è la domanda che il quotidiano Bild si è posto: "Flirt col Bayern?".

In un mondo come quello del calciomercato dove il "mai" non esiste, la verità dietro questo viaggio inaspettato nella capitale tedesca sembra slegare Osimhen e il Napoli da trame oscure. La compagnia Stephanie infatti è tedesco-camerunese, ricorda lo stesso quotidiano, ed è di Wolfsburg a pochi chilometri da Berlino.

Qui però sorgono i dubbi. Osimhen ha già avuto una esperienza in Bundesliga, proprio al Wolfsburg, e nonostante un contratto con il Napoli fino al 2025 i discorsi per il rinnovo con un adeguamento verso l'alto dell'ingaggio non sono partiti. Il presidente De Laurentiis sarebbe disposto a lasciarlo partire solo per una offerta irrinunciabile che, restando in Germania, solo un club come il Bayern Monaco ancora alla ricerca dell'erede di Lewandowski potrebbe pensare di presentare.

Proprio la compagnia Stephanie, come ipotizza la Bild, potrebbe spingere per un riavvicinamento di Osimhen alla Germania in modo da far crescere la figlia di un anno Hailey più vicina alla propria famiglia. Ipotesi appunto, ma mai dire mai.