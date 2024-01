Osimhen: "A Napoli ho fatto la storia, ma vincere con la Nigeria sarebbe più importante"

L'INTERVISTA

Il centravanti nigeriano: "Premier League? Magari un giorno, con De Laurentiis ho un ottimo rapporto"

Victor Osimhen è lontano da Napoli, solo fisicamente però non con la testa. Impegnato in Coppa d'Africa dove ha esordito segnando con la sua Nigeria, il centravanti azzurri ha ribadito il proprio piacere nel vestire la maglia dei campioni d'Italia nonostante i risultati deludenti in questa stagione: "Ho un ottimo rapporto con De Laurentiis e per me è molto importante - ha commentato Osimhen dal ritiro della Nigeria -. Mi ha supportato sempre, anche fuori dal campo".

Dagli infortuni subiti proprio in nazionale in passato a qualche screzio social, l'avventura di Osimhen al Napoli non è mai stata delle più tranquille: "Quanto è successo non ha niente a che fare con il mio rapporto con lui e la sua famiglia, tra noi non ci sono mai stati problemi. Da quando sono arrivato al Napoli nel 2020 mi è sempre stato vicino e sinceramente il nostro rapporto è ottimo".

Il futuro dunque è al Napoli subito dopo la Coppa d'Africa, anche se l'ambizione di Osimhen guarda anche altrove in futuro: "Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League, ma per ora ho altri piani nella mia carriera. Quando sarà il momento ve lo farò sapere".

L'ambizione del centravanti è anche quella di vincere qualcosa con la Nigeria a partire proprio dalla Coppa d'Africa: "Con il Napoli ho fatto la storia, ma non importa i gol che ho fatto, nella mia carriera ho ancora tanto da fare. Se riuscirò a vincere la Coppa d'Africa con la Nigeria, allora avrò fatto tutto quello che dovevo. Non vedo l'ora di vincere con la mia nazionale. Finora ho fatto bene per il mio club e per il mio Paese, che ritengo essere la cosa più importante".

Un riconoscimento è stato il Pallone d'oro africano: "È il sogno di ogni calciatore africano e averlo vinto mi dimostra il valore del lavoro, del sudore, delle lacrime e il sacrificio. Un sogno diventato realtà, devo molto a Kanu e Okocha che sono sempre stati fonte di ispirazione mentre crescevo. Essere accostato a loro per i risultati per me è grandioso".