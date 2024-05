Roma, De Rossi: "A Bergamo per vincere, ho chiesto consigli ad Allegri. Dybala..."

ROMA

Il tecnico giallorosso: "Giovedì dovremo crederci con intelligenza, Paulo dice che non è nulla di grave"

Un pari per allungare sull'Atalanta nel segno di Lukaku e di un super-Svilar. Al fischio finale De Rossi traccia un bilancio: "Abbiamo fatto un'ottima partita, 48 ore fa eravamo incerottati dopo il Leverkusen. Siamo andati in crescendo fisicamente, posso essere solo orgoglioso. Andato di rincorsa, non posso essere molto soddisfatto di un pareggio. Ho ringraziato i miei calciatori, con un po' di fortuna di più potevamo vincerla. Loro sono forti, hanno calciatori eccezionali. Dybala? Ha sentito un fastidio all'adduttore, lui dice che non è nulla di clamorosamente grave. Non resta che sperare".

Vedi anche Serie A Serie A, Roma-Juventus 1-1: Bremer risponde a Lukaku, poi i bianconeri sbattono su palo e Svilar

"Nella ripresa entrambe volevano vincere, abbiamo il difetto di spaventarci quando subiamo qualche occasione importante. Non deve accadere, non ci aiuta allungarci - ha aggiunto l'ex centrocampista -. Domenica a Bergamo avremo un solo risultato a disposizione, non possiamo permetterci di arrivare al recupero tra Atalanta e Fiorentina e stare lì a guardare. Per loro sarebbe una finale. Giocarla così lontana certa, falserebbe un po' tutto. A noi oggi, ci spinge a fare dei calcoli un po' strani".

Poi sul ritorno in Germania contro il Bayer di Xabi Alonso: "Ci si deve credere come se fosse facile - le parole convinte del tecnico-. Non dovremo nemmeno essere troppo frettolosi. Ho chiesto consiglio ad Allegri e mi ha detto "Puoi far gol pure al 60'. Fare l'arrembaggio non servirebbe a nulla. Dovremo essere energici ma pure intelligenti".