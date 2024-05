Lautaro: "Voglio rinnovare, ma nel calcio non si sa mai. Col Milan fatta la storia"

INTER

Il Toro guarda avanti: "Dopo il Mondiale adesso voglio vincere la Champions League"

"Nel calcio non si sa mai, ma a Milano sto bene e la mia volontà è quella di rinnovare". Musica e parole di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, che ha mostrato ancora una volta tutto il suo attaccamento ai colori nerazzurri nel pieno dei dialoghi per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026. Il Toro, a secco dal 28 febbraio scorso, è tornato anche sul derby dello scorso 22 febbraio: "Vincere la seconda stella a casa loro è stato speciale. Abbiamo fatto la storia".

Vedi anche Mercato Inzaghi, la rosa larga e la scadenza di Zhang: le linee guida di un mercato di completamento

L'argentino, trascinatore della truppa di Inzaghi ma protagonista in negativo in Champions con il rigore decisivo fallito nella notte di Madrid, ha ammesso: "Quando due anni fa ha vinto lo scudetto il Milan abbiamo sofferto molto - le parole del 26enne di Bahia Blanca -. Il giorno della stracittadina che ci ha consegnato lo scudetto non lo dimenticheremo mai. Dal momento che si facevano i calcoli per vincere lo Scudetto, la data del derby per noi era speciale".

Ospite del salotto di Fabio Fazio sul Nove Lautaro Martinez si è proiettato sui suoi prossimi obiettivi: "Dopo aver vinto il Mondiale con l'Argentina adesso il mio sogno è la Champions League con l'Inter. Da quando sono a Milano tutti mi hanno trattato sempre in modo speciale: io sono grato per questo. Sto benissimo ma nel calcio non si sa mai quello che succede. La mia volontà è quella di rinnovare, speriamo di chiudere al più presto la faccenda".

Vedi anche Serie A Serie A, Sassuolo-Inter 1-0: Laurienté castiga i Campioni d'Italia