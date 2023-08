Mercato Napoli: Zielinski all'Al Ahli porta Gabri Veiga

CHI VIENE E CHI VA

Affare da 35 milioni di euro complessivi per il polacco in Arabia Saudita. Cifra subito investita per il talento del Celta Vigo

C'è movimento nel centrocampo del Napoli. L'accelerata nella trattativa per cedere Piotr Zielinski all'Al Ahli apre gli scenari auspicati dalla dirigenza azzurra per affondare il colpo per Gabri Veiga del Celta Vigo. Il centrocampista polacco sarà ufficializzato dal club arabo nelle prossime ore con una operazione che porterà nelle case del Napoli circa 35 milioni di euro bonus compresi. Cifra che verrà interamente investita, bonus inclusi, per il talentuoso centrocampista del Celta.

Secondo quanto filtra dall'Arabia Saudita, l'Al Ahli avrebbe già espletato l'iter per completare il passaggio di Zielinski nel proprio campionato. Questione di ultimi dettagli formali e l'affare potrà essere ufficializzato portando 32 milioni di euro più 3 di bonus nelle casse del Napoli.

Il posto a centrocampo lasciato dal polacco però non sarà vacante a lungo. De Laurentiis e lo staff di mercato degli azzurri hanno da tempo nel mirino Gabri Veiga del Celta Vigo e con i soldi incassati dalla cessione di Zielinski, il Napoli tenterà l'affondo decisivo dopo una serie di approcci andati a vuoto per non pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro.

Non la pagherà comunque De Laurentiis, ma si avvicinerà. L'affare - bonus compresi tra traguardi personali e di squadra da raggiungere - sfiorerà i 36 milioni di euro, con una percentuale del 10% sull'eventuale futura rivendita da riconoscere al club galiziano.