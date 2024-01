Napoli: visite mediche per Ngonge, Perez e Theate obiettivi per la difesa

NAPOLI

Il belga è il terzo colpo del mercato dopo Mazzocchi e Traorè. Attese novità su Barak e assalto al difensore

© Getty Images Il Napoli si prepara a ufficializzare il terzo colpo del mercato invernale: Cyril Ngonge. L'esterno offensivo è a Villa Stuart a Roma per sostenere le visite mediche cui seguirà la firma del contratto fino al 2028 con un ingaggio di circa 1 milione e 200 mila euro a stagione. Il belga arriva in azzurro a titolo definitivo dal Verona: costo dell'operazione 18 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si era mossa per prima la Fiorentina: decisivo per il Napoli l'intervento in prima persona del presidente De Laurentiis. In questa stagione al Verona ha collezionato 21 presenze (19 in campionato e due in Coppa Italia) con un bilancio di sei gol e due assist. E proprio con la Fiorentina a Riad è in corso la trattativa per Antonin Barak.

Mercoledì il contatto tra le parti ma la distanza resta: il Napoli vuole il centrocampista in prestito con diritto di riscatto (500 mila euro per il prestito e riscatto fissato a 6 milioni la prima proposta), la Fiorentina spinge per l'obbligo. E ora la dirigenza azzurra deve affondare per il colpo in difesa. Il primo nome è sempre quello dell'argentino Perez dell'Udinese, che ha un contratto fino al 2027 con i friulani a 400 mila euro a stagione: il Napoli sarebbe pronto a investire 15 milioni di euro, per il giocatore sul piatto un quadriennale. Sempre vivo l'interesse per Arthur Theate del Rennes, ex Bologna: partita l'offerta al club francese di 15 milioni di euro. Piacciono anche Chalobah del Chelsea e Solet del Salisburgo.