Napoli: visite mediche per Natan poi in ritiro con la squadra

Il Napoli abbraccia Natan, il difensore proveniente dal Red Bull Bragantino classe 2001 e scelto per sostituire Kim. Il brasiliano è arrivato in mattinata a Roma e si è diretto a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche. Per il club azzurro operazione da 10 milioni più bonus. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale da 1,1 milioni di euro più bonus e poi si trasferirà nel ritiro di Castel di Sangro dove conoscerà mister Garcia e i nuovi compagni.