Napoli, Villas Boas allo scoperto: “Milik ci interessa”

MERCATO

Con il contratto in scadenza a giugno 2021, Arek Milik è uno dei pezzi pregiati del mercato di gennaio e su di lui ci sono molte big europee come Atletico e Marsiglia. Non lo riferiscono solo gli ultimi rumors, la conferma arriva direttamente dall'allenatore dei francesi, André Villas-Boas, che è uscito allo scoperto in conferenza stampa ammettendo che "siamo interessati" al giocatore ma specificando anche che il polacco "non è l'unica opzione" e che "non ci sono discussioni avanzate con il Napoli o con il calciatore”.

“Abbiamo molti problemi per quello che non siamo riusciti a fare nell'ultima finestra di mercato (prendere una punta, ndr) – ha aggiunto il tecnico portoghese - Stiamo seguendo diverse piste per l’attacco. Milik non è l’unica opzione, ma può essere che sia la più complicata perché si tratta di un calciatore importante”.

Importante, ma certamente in uscita da Napoli, perché se gli azzurri vorranno monetizzare dalla sua cessione saranno costretti a venderlo a gennaio. "Riparleremo col Napoli per vedere cosa si può fare in questo mercato di gennaio. Abbiamo dimostrato di essere interessati, un interesse sfortunatamente venuto fuori sui giornali italiani, ma non c'è ancora una trattativa avanzata, né col Napoli né col giocatore" ha detto ancora Villa Boas.