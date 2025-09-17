Man Utd, Amorim traballa: 5 nomi per sostituirlo

Continua la crisi senza fine del Manchester United. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, dopo un inizio di stagione disastroso, la panchina di Ruben Amorim starebbe già traballando: la dirigenza dei Red Devils avrebbe fissato le prossime tre partite come termine ultimo per prendere una decisione sul futuro del portoghese.
Si dice che il club di Manchester abbia cinque nomi sul tavolo per sostituirlo: uno di questi è Andoni Iraola del Bournemouth. Oltre allo spagnolo, gli altri candidati sono Marco Silva, Oliver Glasner, Mauricio Pochettino e Gareth Southgate.
