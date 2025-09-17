Benfica, Lange saluta: "Non so se sarà Mourinho, auguro il meglio a chi arriverà"

Bruno Lange e il Benfica si sono ufficialmente separati e l'ormai ex tecnico ha voluto salutare il club: "La cosa più importante è augurare il meglio al Benfica. Abbiamo lavorato duramente dall’inizio della stagione con una rosa profondamente rinnovata, ma purtroppo alcuni vincoli, interni ed esterni, non ci hanno permesso di andare oltre”, le sue parole rilasciate al quotidiano portoghese A Bola. Poi Lange ha parlato del suo successore, con il nome di Mourinho che si è fatto sempre più insistente nelle ultime ore: "Auguro buona fortuna al prossimo tecnico. Non so se sarà Mourinho o un altro, ma sarà certamente un uomo che conosce bene il Benfica. Con l’arrivo di giocatori come Sudakov e Dodi Lukebakio, avrà ancora più strumenti per far bene”.