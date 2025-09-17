Logo SportMediaset
Mercato

Benfica, Lange saluta: "Non so se sarà Mourinho, auguro il meglio a chi arriverà"

17 Set 2025 - 12:03

Bruno Lange e il Benfica si sono ufficialmente separati e l'ormai ex tecnico ha voluto salutare il club: "La cosa più importante è augurare il meglio al Benfica. Abbiamo lavorato duramente dall’inizio della stagione con una rosa profondamente rinnovata, ma purtroppo alcuni vincoli, interni ed esterni, non ci hanno permesso di andare oltre”, le sue parole rilasciate al quotidiano portoghese A Bola. Poi Lange ha parlato del suo successore, con il nome di Mourinho che si è fatto sempre più insistente nelle ultime ore: "Auguro buona fortuna al prossimo tecnico. Non so se sarà Mourinho o un altro, ma sarà certamente un uomo che conosce bene il Benfica. Con l’arrivo di giocatori come Sudakov e Dodi Lukebakio, avrà ancora più strumenti per far bene”. 

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
14:17
Bayern, Nico Jackson: "Quando ti cerca un club così non ci pensi due volte"
13:00
Torino, occhi sul giovane Conti
12:03
Benfica, Lange saluta: "Non so se sarà Mourinho, auguro il meglio a chi arriverà"
11:16
Man Utd, Amorim traballa: 5 nomi per sostituirlo
10:45
Bologna, si lavora al rinnovo di Orsolini