Mercato

Bologna, si lavora al rinnovo di Orsolini

17 Set 2025 - 10:45

Il Bologna inizia a pensare al suo futuro e al centro del progetto rimane Riccardo Orsolini. Il giocatore, in rossoblu da sette anni e mezzo, è stato uno dei protagonisti della crescita esponenziale vista sotto la guida di Thiago Motta e Italiano, e il Bologna vuole farsi trovare pronto in vista della sua scadenza di contratto che avverrà tra due anni. L'ad degli emiliani, Fenucci, ha dichiarato che a breve inizieranno i discorsi per un prolungamento del rapporto tra club e giocatore: Orsolini chiede un ingaggio di circa 3 milioni, ma è possibile che le parti trovino un accordo a 2,5 milioni con l'inserimento di qualche bonus importante

