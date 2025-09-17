Vlahovic: "Non è stato un periodo facile per me"

"Non è stato un periodo facile per me. Il 99% delle cose che si scrivevano non erano vicine alla realtà, però ho trovato forza. Per dimostrare qualcosa devi avere sempre fame, io non sono mai contento e stasera volevo fare il terzo gol, ho sempre aspettative alte e questo mi spinge in avanti". Lo ha detto l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con il Borussia Dortmund. "Tutto arriva con l'esperienza, siamo una squadra giovane, dobbiamo giocare meglio le partite, iniziare a leggerle, chiuderlee prima, non possiamo prendere gol ogni volta che segnamo - ha aggiunto - Due giorni fa abbiamo vinto, oggi abbiamo pareggiato. Possiamo imparare tanto, l'importante è non aver perso, dobbiamo continuare così".