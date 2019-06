Napoli, ufficiale l'acquisto di Manolas dalla Roma

30/06/2019

Kostas Manolas è un nuovo giocatore del Napoli, l'annuncio ufficiale è arrivato da parte della Roma che su Twitter ne ha comunicato la cessione a titolo definitivo. In serata sono stati superati alcuni piccoli intoppi che comunque non avevano mai messo in discussione l'affare: gli azzurri pagheranno interamente la clausola di del difensore greco da 36 milioni di euro mentre i giallorossi verseranno 21 milioni per avere Diawara.