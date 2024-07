Napoli, ufficiale l'acquisto di Buongiorno dal Torino

ALTRO COLPO

Per il difensore contratto fino al 2029, è il terzo colpo dopo Marin e Spinazzola

Alessandro Buongiorno è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato l'ingaggio del difensore con un post sui suoi canali social: "Buongiorno a tutti", il messaggio, accompagnato da una foto della firma sul contratto fino al 2029. L'ex Torino diventa così il terzo colpo messo a segno in questa sessione di mercato dopo Rafa Marín e Leonardo Spinazzola.

L'arrivo di Buongiorno è valso un esborso economico importante: 35 milioni più 5 di bonus per il suo cartellino. Un gran regalo per Antonio Conte, che puntella così il suo reparto arretrato con uno dei migliori difensori della passata stagione. Il torinese lascia il capoluogo piemontese dopo una vita in granata, 109 presenze tra campionato e Coppa Italia e 4 gol.

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Napoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Buongiorno. Alessandro Buongiorno è stato un punto di riferimento, in campo e fuori, per tanti ragazzi: un modello da seguire per i giovani che indosseranno la maglia del Toro ispirandosi al suo esempio di impegno, serietà e professionalità. Il Torino FC ringrazia Alessandro per il bellissimo percorso intrapreso insieme in questi anni, lo saluta con un affettuoso abbraccio e gli augura ogni bene nel proseguimento della sua carriera".

