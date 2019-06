Napoli, tutto fatto per Manolas: Diawara alla Roma

30/06/2019

Kostas Manolas sta per diventare un giocatore del Napoli. In serata sono stati superati alcuni piccoli intoppi che comunque non avevano mai messo in discussione l'affare: il confronto tra azzurri e la Roma ha comunque cambiato le modalità della trattativa. Inizialmente il Napoli avrebbe dovuto versare 16 milioni di euro più il cartellino di Diawara (valutato 18 milioni più due di bonus) alla Roma per arrivare ai 36 milioni della clausola prevista dal contratto del difensore. Invece De Laurentiis pagherà interamente la clausola di Manolas mentre Pallotta investirà 21 milioni di euro per avere Diawara.