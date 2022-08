Napoli tra Navas, Kepa e... Meret: il valzer dei portieri potrebbe decidersi al fotofinish

MANOVRE AZZURRE

Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Sirigu, Spalletti ha richiesto un portiere in grado di giocarsela per la maglia da titolare. La questione ingaggio blocca l'affare Navas

Quella per l'estremo difensore sarà l'ultima carta giocata dalla mano di Aurelio De Laurentiis in questo mercato estivo. Il Napoli ha ricostruito la sua ossatura partendo dalla difesa (sono arrivati Kim, Ostigard, Olivera) per poi spostarsi in avanti (Ndombele, Kvara, Simeone e Raspadori). Il nodo più complicato da sciogliere però, resta quello del portiere. Secondo Il Mattino, la ricerca per questa posizione potrebbe concludersi al gong finale del mercato. I nomi in lizza sono quello di Keylor Navas - il più quotato -, mentre Kepa sembra essersi defilato. Ma attenzione a non escludere a priori Alex Meret, che tutt'ora è la prima scelta di Spalletti.

Le volontà del tecnico azzurro in merito alla questione portiere sono inflessibili: Spalletti ha chiesto e ottenuto un valido secondo in Salvatore Sirigu, che al momento entrerebbe in scena solamente in caso di stop di Meret. Proprio quest'ultimo ha mantenuto sin qui la posizione di titolare debuttando lunedì a Verona, ma Spalletti vorrebbe aggiungere al mix un collega di pari livello che possa creare un ballottaggio per il posto nell'undici titolare.

Il nome più caldeggiato, in quest'ottica, è quello di Keylor Navas. Il costaricano continua a perdere minutaggio prezioso all'ombra di Donnarumma, e il PSG pare intenzionato a liberarsene. Il problema, spiega Il Mattino, rimane l'ingaggio. 9 milioni sono troppi per AdL. La trattativa procede dunque a rilento, e potrebbe risolversi solo verso la fine del mercato, con le parti destinate a venirsi incontro. Il Napoli dovrebbe alzare leggermente la sua offerta, il PSG partecipare al pagamento del salario e l'entourage di Navas abbassare le pretese. Il nodo dell'ingaggio ha affossato persino l'affare Kepa, pista che ad oggi pare essersi raffreddata. Si procede a piccoli passi, dunque, con la consapevolezza che non sarà facile trattenere Meret in caso di approdo di un altro portiere. L'italiano è deciso a cercarsi un'altra casa per reclamare un posto da titolare fisso.