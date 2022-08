Simeone è del Napoli, De Laurentiis: "Benvenuto Cholito!"

Giovanni Simeone è un nuovo calciatore del Napoli. Il club partenopeo ha depositato il contratto in Lega Serie A. L'attaccante argentino arriva dall'Hellas Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto che può tramutarsi in obbligo in caso di arrivo degli azzurri tra le prime quattro. Un'operazione da oltre 15 milioni di euro. De Laurentiis lo annuncia e lo accoglie così: "Benvenuto Cholito!".