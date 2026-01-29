Napoli, tentativo per Lookman: l'Atalanta apre al prestito
Le due società discuteranno in questi giorni sulla valutazione del cartellino dell'attaccante
Dopo la sconfitta contro il Chelsea e la conseguente eliminazione dalla Champions League, il Napoli prova a rialzare la testa magari anche attraverso un colpo di mercato in questi ultimi quattro giorni di trattative.
Che Antonio Conte abbia bisogno di rinforzi non è un mistero: la lista degli indisponibili è lunga e gli azzurri non possono permettersi di rimanere fuori dai primi quattro posti in campionato. Proprio per questo, nelle ultime ore diverse indiscrezioni riportano di un forte interessamento del Napoli per un suo vecchio pallino. Ademola Lookman è il nome che metterebbe tutti d'accordo, visto che piace tanto al tecnico ma anche a De Laurentiis e Manna. La trattativa, però, non è per nulla semplice.
Come riportato da Il Mattino, i partenopei vogliono provare l'assalto in questo rush finale di mercato e l'Atalanta non si opporrebbe alla cessione del classe '97. Viste le limitazioni a cui è sottoposto il Napoli, l'operazione si farebbe sulla base di un prestito con diritto di riscatto (formula approvata anche dalla Dea), ma il nodo più grosso da sciogliere resta la valutazione del giocatore.
Tra qualche mese a Bergamo vorrebbero incassare 40 milioni di euro, una cifra ritenuta spropositata dagli azzurri vista la prima parte di stagione di Lookman. I contatti tra le due società andranno avanti a fari spenti e la situazione potrebbe evolvere nei prossimi giorni.
Le alternative al nigeriano non mancano. Manna sta seguendo con attenzione Alisson Santos dello Sporting Lisbona (autore ieri sera del gol decisivo per il passaggio agli ottavi di Champions) e Martin Terrier del Bayer Leverkusen.