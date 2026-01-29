Napoli, tentativo per Lookman: l'Atalanta apre al prestito

Che Antonio Conte abbia bisogno di rinforzi non è un mistero: la lista degli indisponibili è lunga e gli azzurri non possono permettersi di rimanere fuori dai primi quattro posti in campionato. Proprio per questo, nelle ultime ore diverse indiscrezioni riportano di un forte interessamento del Napoli per un suo vecchio pallino. Ademola Lookman è il nome che metterebbe tutti d'accordo, visto che piace tanto al tecnico ma anche a De Laurentiis e Manna. La trattativa, però, non è per nulla semplice.