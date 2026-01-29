Genoa, ufficiale l'acquisto di Alexsandro Amorim

29 Gen 2026 - 10:15
© genoacfc.it

© genoacfc.it

Come comunicato dai rossoblù in una nota ufficiale sul proprio sito, "Genoa CFC comunica di aver concluso con FC Alverca l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Alexsandro Amorim de Freitas. Ha scelto la maglia numero 4. 
Nato il 18/05/2005 a Fortaleza, Alex è un centrocampista che sa abbinare qualità a quantità con spirito di sacrificio e appartenenza, valori che rappresentano alla perfezione il Dna genoano. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato autorevolezza, tecnica e visione nel massimo campionato portoghese disputando in questa stagione 21 partite e realizzando 2 gol. 
La sua carriera è iniziata in Brasile nelle giovanili del Fortaleza EC con cui ha firmato il primo contratto da professionista nel 2022. L’anno seguente ha debuttato in prima squadra in una partita di Coppa del Brasile e, prima di trasferirsi oltre oceano, ha trascorso metà stagione in prestito all’Athletic Club. Nell’estate 2025 passa all’Alverca".

