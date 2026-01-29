Juventus su Norton-Cuffy: le cifre dell'affare
La Juventus si prepara a un finale di mercato rovente, con gli ultimi cinque giorni a disposizione per puntellare la rosa di Spalletti. Oltre alla punta, aperta anche la situazione dell'esterno basso: il nome in cima alla lista è Norton-Cuffy del Genoa. Nonostante le piste Mingueza e Juanlu Sanchez, i bianconeri insistono per il classe 2004, cercando di abbassare le pretese del Grifone (25 milioni) attraverso un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions. Lo scrive Tuttosport.