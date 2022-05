Napoli, sirene inglesi per Osimhen: il sostituto può essere Scamacca

mercato napoli

Il nigeriano può partire per 100 milioni di euro, De Laurentiis chiama Carnevali: si allunga la pista delle pretendenti alla punta azzurra

Si allunga la fila delle pretendenti a Gianluca Scamacca: dopo Milan, Inter e Roma ecco spuntare pure il Napoli. In realtà il club azzurro, visti gli ottimi rapporti con il Sassuolo, non ha mai perso di vista l'attaccante romano ma il recente contatto tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali testimonia come l'interesse sia passato a un altro livello. Di conseguenza, viene naturale chiedersi quale sarà il destino di Victor Osimhen: se il club azzurro cerca una nuova punta, vuol dire che il pressing inglese sul nigeriano si fa sempre più serio. © Getty Images

Mentre Milan e Roma hanno la testa ancora focalizzata su scudetto e Conference League e l'Inter (che comunque ha ancora poche ma residue speranze di titolo) sembra lavorare alla permanenza di Lautaro Martinez, ecco dunque - come raconta la Gazzetta dello Sport - la mossa del Napoli a introdurre una nuova variabile nella corsa a Scamacca. Il classe 1999 dal canto suo ha voglia di provare una nuova esperienza, di abbracciare una big, di giocare la Champions League.

Ovviamente tutto si scontra con le esigenze del Sassuolo, che lo valuta non meno di 40 milioni di euro: un po' per le 16 reti stagionali, un po' perché - vedi Raspadori o Traoré (che tra l'altro piace molto a Spalletti) - ha più di un gioiello su cui fare plusvalenza e consentire a Dionisi di non vedere smontata la squadra.

Una cifra importante che però, nel caso del Napoli, spaventerebbe meno nel caso di una partenza di Osimhen. Manchester United, Arsenal e Newcastle sono pronte a scatenare un'asta che per De Laurentiis parte da almeno 100 milioni di euro: il nigeriano era stato pagato una cinquantina di milioni più l'inserimento di altri giocatori fino ad arrivare a una valutazione complessiva di 70 milioni.