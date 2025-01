Napoli, sfuma Adeyemi: Manna spera ancora in Garnacho. Spunta Noa Lang

Il ds Manna, che nelle scorse ore ha alzato la proposta ai Red Devils (ben 55 milioni di euro, bonus compresi), è attesa di una chiamata per volare in Inghilterra e chiudere la trattativa come rivela Il Mattino. La fumata bianca però, non è scontata. A far sperare il club campano sono i quasi 40 milioni di euro spesi da Ruben Amorim per assicurarsi Patrick Dorgu dal Lecce, da alcuni considerato come un acquisto propedeutico proprio alla cessione di Garnacho.