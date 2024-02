Napoli, senti l'agente di Kvaratskhelia: "Ci sono offerte importanti. A maggio..."

MERCATO

Mamuka Dzhugelia conferma il pressing di alcune big europee sul georgiano, il suo contratto con gli azzurri scade nel 2027

Non solo Osimhen, le grandi d'Europa hanno messo nel mirino i gioielli del Napoli e a confermarlo è anche Mamuka Dzhugelia, l'agente di Khvicha Kvaratskhelia: "Barcellona e Psg? Naturalmente ci sono offerte per lui da parte dei migliori club europei, d'altronde come potrebbe non essere così? A maggio sarà tutto più chiaro", ha dichiarato a Championship lasciando più che aperta la porta a un possibile addio in estate. D'altronde l'accordo fino al 2027 firmato da Kvara nell'estate del 2022 non è stato mai ritoccato e l'ex Dinamo Batumi percepisce ancora 1,2 milioni a stagione, un'inezia rispetto ai 10 milioni del suo compagno di reparto dopo il rinnovo.

De Laurentiis non ha fretta di ridiscutere il contratto, non ci sono clausole e il Napoli può fare il prezzo senza temere brutte sorprese, ma in estate gli azzurri probabilmente diranno addio a Osimhen e salutare anche Kvara sarebbe un duro colpo per i tifosi. Il georgiano, 6 gol e 5 assist in 33 presenze stagionali, non sembra felice come la passata stagione e durante l'anno ha spesso dato chiari segnali di nervosismo (da Genova alle ultime partite contro Barcellona in Champions League e Cagliari in campionato), ora arrivano anche le parole del suo agente a spaventare Napoli.

