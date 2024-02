Il Napolista: Calzona possibile preludio al ritorno di Sarri

NAPOLI

La scelta di De Laurentiis potrebbe nascondere la volontà di riportare a Napoli l'attuale tecnico della Lazio

Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli, il terzo nella tormentata stagione post scudetto. Conosce molto bene l'ambiente azzurro, già membro dello staff di Spalletti e storico vice di Sarri, col quale ha collaborato a Verona, Perugia, Empoli e, appunto, nelle stagioni sulla panchina napoletana fino all'addio del tecnico. Poi la separazione, per certi versi traumatica. Da qui a giugno Calzona si sdoppierà tra la guida dei Campioni d'Italia e quella della Slovacchia, di cui è commissario tecnico. Poi? Bene, il poi è una pagina ancora da scrivere ma Il Napolista rilancia oggi un'indiscrezione destinata a far discutere chiedendosi se il suo ingaggio non sia il preludio a un ritorno di Maurizio Sarri sotto il Vesuvio.

Plausibile? Possibile? Difficile dirlo ora. Anche perché, come detto, il rapporto personale tra De Laurentiis e Sarri si era profondamente incrinato. L'addio del tecnico non era stato poi indolore a Napoli e il grande rapporto tra l'attuale tecnico della Lazio e l'ambiente azzurro si era inevitabilmente incrinato soprattutto con la parentesi alla Juve considerata un vero e proprio tradimento. Ma vero è che tutto, nel calcio come nella vita, si può sempre aggiustare, e non a caso il patron e Sarri erano anche tornati a parlarsi dopo un periodo di silenzio.

D'altra parte il futuro biancoceleste di Sarri è tutt'altro che sicuro. Considerazioni che ora come ora possono anche essere marginali e sconfinare, per molti, nel fanta-mercato. Eppure il dubbio insinuato da Il Napolista non è campato per aria. Di sicuro, poi, è destinato a far discutere. Ora e, soprattutto, nei prossimi mesi.

