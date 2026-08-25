Milan, la foto social di Fofana è una provocazione di mercato?

25 Ago 2026 - 08:22
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Ieri Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha pubblicato nelle storie di Instagram una foto durante l'allenamento con Santiago Gimenez, Christopher Nkunku e Fikayo Tomori. Uno scatto che potrebbe nascondere una piccola provocazione di mercato: questi giocatori sono tutti in uscita dal Milan, infatti, e si allenavano a parte (assieme a un preparatore rossonero e al giovane portiere Pacielo) in quanto esclusi dal progetto di Amorim.

Se Gimenez tratta col Porto, Nkunku è tornato al Lipsia e Tomori piace all'Aston Villa, intanto per Fofana si è aperta un'altra possibilità: sondaggio del Brighton.

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