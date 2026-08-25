Il Napoli sogna lo scippo alla Juventus: occhi sul talento classe 2007

Il Napoli ha messo nel mirino Adin Licina, fantasista tedesco classe 2007 di proprietà della Juventus e attualmente tra i profili più promettenti della formazione Next Gen.
Licina è un pallino di Giovanni Manna, il quale conosce a fondo il calciatore prelevato dai bianconeri lo scorso febbraio dal Bayern Monaco: il ds azzurro aveva infatti seguito e tentato di ingaggiare il giovane talento già durante la sua precedente esperienza alla guida del settore giovanile torinese.
Di fronte ai ridotti spazi che il giocatore rischia di trovare nella prima squadra bianconera, il Napoli spera di fare leva su un percorso di crescita più rapido tra i grandi per convincerlo al trasferimento.