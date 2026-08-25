Il Napoli sogna lo scippo alla Juventus: occhi sul talento classe 2007

Il Napoli segue Adin Licina, fantasista classe 2007 della Juventus Next Gen. Il ds Manna spinge per l'ex Bayern

25 Ago 2026 - 08:17
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Adam Licina © italyphotopress

Adam Licina © italyphotopress

Il Napoli ha messo nel mirino Adin Licina, fantasista tedesco classe 2007 di proprietà della Juventus e attualmente tra i profili più promettenti della formazione Next Gen.

Licina è un pallino di Giovanni Manna, il quale conosce a fondo il calciatore prelevato dai bianconeri lo scorso febbraio dal Bayern Monaco: il ds azzurro aveva infatti seguito e tentato di ingaggiare il giovane talento già durante la sua precedente esperienza alla guida del settore giovanile torinese.

Di fronte ai ridotti spazi che il giocatore rischia di trovare nella prima squadra bianconera, il Napoli spera di fare leva su un percorso di crescita più rapido tra i grandi per convincerlo al trasferimento.

videovideo

Ultimi video

01:42
Chivu: "Vogliamo che Lautaro resti, domani vediamo come sta"

Chivu: "Vogliamo che Lautaro resti ma il mercato è bastardo"

01:30
Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

01:40
CLIP MN OK MERCATO INTER E ALTRE BIG - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "L'Inter deve vendere, Kean verso Como"

01:23
CLIP MN OK MERCATO JUVENTUS - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "Juve, il Besiktas pensa a Miretti. Kessié può sbloccarsi"

01:19
CLIP MN OK MERCATO MILAN - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "Leao, si apre la pista inglese Leao, Nkunku lascia"

01:04
Calciomercato, Raimondi: "C'è un grande ritorno in Serie A"

Calciomercato, Raimondi: "C'è un grande ritorno in Serie A"

01:47
Gabriel Jesus, Pinamonti, Kean: le ultimissime sul valzer dei centravanti

Gabriel Jesus, Pinamonti, Kean: le ultimissime sul valzer dei centravanti

02:29
Raimondi: "Juve, ecco cosa serve per affondare su Zirkzee. Ma c'è una novità a centrocampo"

Raimondi: "Juve, ecco cosa serve per affondare su Zirkzee. Ma c'è una novità a centrocampo"

02:00
Raimondi: "Milan, novità importante su Inacio. E su Leao…"

Raimondi: "Milan, novità importante su Inacio. E su Leao…"

01:08
Juve, Vicario resta "solo"

Juve, rivoluzione in porta: scelto il vice di Vicario

00:52
Inter, il futuro di Lautaro è deciso

Inter, il futuro di Lautaro è deciso

00:30
Inter, Accomando: "In uscita solo un giocatore... "

Inter, Accomando: "In uscita solo un giocatore... "

00:46
Mercato, gli affari fatti di giornata: Fortini alla Fiorentina e Fadera al Cagliari, mentre trova squadra uno svincolato ex Serie A

Mercato, gli affari fatti di giornata: Fortini alla Fiorentina e Fadera al Cagliari, mentre trova squadra uno svincolato ex Serie A

02:32
Yildiz, l'offerta spaventa la Juve! Marrucci: "Vi dico cosa ne pensa la società"

Yildiz, l'offerta spaventa la Juve! Marrucci: "Vi dico cosa ne pensa la società"

01:21
Marrucci: "Da Kean a Gabriel Jesus, le mosse di Como e Napoli! Luis Henrique-Roma, trattativa ferma"

Marrucci: "Da Kean a Gabriel Jesus, le mosse di Como e Napoli! Luis Henrique-Roma, trattativa ferma"

01:42
Chivu: "Vogliamo che Lautaro resti, domani vediamo come sta"

Chivu: "Vogliamo che Lautaro resti ma il mercato è bastardo"

I più visti di Mercato

Raimondi: "Juve, ecco cosa serve per affondare su Zirkzee. Ma c'è una novità a centrocampo"

Raimondi: "Juve, ecco cosa serve per affondare su Zirkzee. Ma c'è una novità a centrocampo"

Raimondi: "Nessun club vuole spendere per Leao. Ecco chi potrebbe andare via per ottenere un tesoretto"

Raimondi: "Nessun club vuole spendere per Leao. Ecco chi potrebbe andare via per ottenere un tesoretto"

Juve, Vicario resta "solo"

Juve, rivoluzione in porta: scelto il vice di Vicario

Savinho - 87,5 milioni di euro + 10 di bonus

Savinho si unisce a Tonali e Fernandes: 354 milioni per un Tottenham da sogno

Juve, Di Gregorio a un passo dal Bournemouth: formula e cifre

La prigione dorata di Alvarez: i tifosi lo ripudiano, per l'Atletico è incedibile e le pretendenti guardano altrove

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:02
Pinamonti, Sorltoh, Esposito: il mercato degli attaccanti
08:22
Milan, la foto social di Fofana è una provocazione di mercato?
Adam Licina
08:17
Il Napoli sogna lo scippo alla Juventus: occhi sul talento classe 2007
01:13
Atalanta e Bologna, quanti intrecci: al centro Lang e Rowe
01:10
Roma, oggi arriva Oosterwolde: è atteso a Ciampino, poi le visite