Napoli-Sassuolo, restano i 10 milioni di distanza per Raspadori

La distanza che separa Giacomo Raspadori dal Napoli resta di circa 10 milioni. De Laurentiis ha alzato l'offerta dai 31 iniziali a 35 milioni di euro (30+5 di bonus). Il Sassuolo, invece, partito da una richiesta di 36 più 6, non è intenzionato a scendere sotto i 35 milioni più bonus, più il 10% sulla futura rivendita. Nonostante il rilancio del club partenopeo la linea dei neroverdi rimane immutata, non avendo la necessità di vendere un altro gioiello dopo la partenza di Scamacca. "Non ci sono novità, dobbiamo parlare col Napoli" ha detto il ds neroverde Carnevali nel pomeriggio di martedì.