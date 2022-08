Napoli-Raspadori: pronto il rilancio per convincere il Sassuolo

TRATTATIVE IN CORSO

L'attaccate neroverde ha le idee chiare sul proprio futuro, previsto nuovo incontro tra i club

Giacomo Raspadori vuole il Napoli. L'agente dell'attaccante Tullio Tinti ha ribadito ai vertici del Sassuolo che questa è la volontà del suo assistito. Anche per questo nelle prossime ore, probabilmente già lunedì mattina, ci sarà un nuovo incontro tra i club per raggiungere un accordo: al momento De Laurentiis ha messo sul piatto 31 milioni mentre i neroverdi ne chiedono almeno 38 senza contropartite e senza formule diverse dall'acquisto a titolo definitivo immediato (come per esempio il prestito con obbligo di riscatto). Il Napoli pensa di lavorare sui bonus per avvicinarsi alla cifra voluta dal Sassuolo, a cui chiederà uno sforzo al ribasso per trovare la quadra: la sensazione è che si possa arrivare alla fumata bianca prima dell'inizio del campionato.

Un altro aspetto su cui può indirettamente puntare il Napoli è il contratto del giovane attaccante da rinnovare. Tinti fa un ragionamento semplice: se valutate il mio assistito 38-40 milioni, non può continuare a guadagnare al Sassuolo 700 mila euro. Puntare su un cospicuo aumento dell’ingaggio potrebbe essere la leva giusta per sbloccare l'affare. Il Napoli è determinato a chiudere l'affare ed è pronto a un rilancio dell'offerta per convincere i neroverdi a lasciarlo andare.

Se si concludesse l'acquisto, Luciano Spalletti potrebbe anche pensare di cambiare modulo, passando al 4-2-3-1 invece del 4-3-3. Con soli due centrocampisti in campo, il tecnico azzurro avrebbe già cinque calciatori in rosa in grado di ricoprire quel ruolo e non sarebbe indispensabile dunque un sostituto di Fabian Ruiz, che potrebbe trasferirsi in Francia al PSG.